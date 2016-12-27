Общественность и независимые медиа в Алтайском крае восприняли противостояние команды Карлина и семьи Прокопьевых преимущественно скептически. Поэтому мирный договор "за закрытыми дверями", завершивший длившуюся месяц информационную войну, не оказался здесь неожиданным. 23 декабря в Барнауле прошла встреча губернатора

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