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Проблема дня

Нагайцев заявляет о многомиллионных хищениях с участием руководителей ФНПЦ Алтай.

Высказанные подозрения делают необходимой проверку финансирования губернаторских выборов 2014 г. – не было ли там похищенных на ФНПЦ бюджетных средств, а также проверки обсуждаемой в прессе и соцсетях  информации о возможном доведении Жаркова до самоубийства и возможной причастности к этому

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