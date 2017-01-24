"Последних соц.льгот народ лишает, а рассказывает сказки": вызвавшим бурю негодования на алтайских интернет-форумах заявлением нового лидера ЕР Романенко о завершении текущего кризиса в отдельно взятом Алтайском крае, были шокированы не только избиратели, но, по-видимому, даже его товарищи по партии... От

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