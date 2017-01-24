"Последних соц.льгот народ лишает, а рассказывает сказки": вызвавшим бурю негодования на алтайских интернет-форумах заявлением нового лидера ЕР Романенко о завершении текущего кризиса в отдельно взятом Алтайском крае, были шокированы не только избиратели, но, по-видимому, даже его товарищи по партии... От
Заявление Бюро Алтайского «ЯБЛОКА»
Общая численность Правительства Алтайского края - 17 человек.
Сообщению предшествовала кампания давления на местного губернатора – в ноябре-декабре принадлежащие Эвалару СМИ внезапно принялись жестко критиковать Александра Карлина.
Производимые пеллеты «Рубцовский ЛДК» намерен экспортировать в Европу.
Например, кто написал на Коизицыну донос? И какую реальную роль играли в этой истории граждане Безрукова и Бессарабов?21.01.2017 Комментарии (0)
Барнаульцы в соцсетях сформировали негативную позицию по Генплану - вопреки пропаганде СМИ. Как это произошло?10.01.2017 Комментарии (0)
Послушаешь алтайских чиновников, так и хочется оказаться в этом краю изобилия с медово-кисельными реками и гречишно-сырными берегами.22.12.2016 Комментарии (0)
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