Общественность и независимые медиа в Алтайском крае восприняли противостояние команды Карлина и семьи Прокопьевых преимущественно скептически. Поэтому мирный договор "за закрытыми дверями", завершивший длившуюся месяц информационную войну, не оказался здесь неожиданным. 23 декабря в Барнауле прошла встреча губернатора
Общая численность Правительства Алтайского края - 17 человек.
Текст принятой 16 декабря петиции педагогов губернатору Алтайского края .
Сообщению предшествовала кампания давления на местного губернатора – в ноябре-декабре принадлежащие Эвалару СМИ внезапно принялись жестко критиковать Александра Карлина.
Производимые пеллеты «Рубцовский ЛДК» намерен экспортировать в Европу.
Барнаульцы в соцсетях сформировали негативную позицию по Генплану - вопреки пропаганде СМИ. Как это произошло?10.01.2017 Комментарии (0)
Была она примерно одного возраста со мной, в молодости - красивая разбитная деваха.07.01.2017 Комментарии (0)
Послушаешь алтайских чиновников, так и хочется оказаться в этом краю изобилия с медово-кисельными реками и гречишно-сырными берегами.22.12.2016 Комментарии (0)
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