Блоги

Проблема дня

Пауки договорились? - Карлин за закрытыми дверями встретился с Прокопьевым.

Общественность и независимые медиа в Алтайском крае восприняли противостояние команды Карлина и семьи Прокопьевых преимущественно скептически. Поэтому мирный договор "за закрытыми дверями", завершивший длившуюся месяц информационную войну, не оказался здесь неожиданным. 23 декабря в Барнауле прошла встреча губернатора

X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Подробнее...

Опрос

Насколько упадет уровень жизни на Алтае в 2015 г.? Он вырастет Уровень жизни не изменится Упадет примерно как в 2014 г. (на3-5%) Упадет как в кризис 2009 г. (на 11%) Упадет более чем на 11%

Документы

Новости Компаний

Авторские выступления

Новости

﻿
  Январь 2017  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

Elements not found

﻿