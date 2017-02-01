Высказанные подозрения делают необходимой проверку финансирования губернаторских выборов 2014 г. – не было ли там похищенных на ФНПЦ бюджетных средств, а также проверки обсуждаемой в прессе и соцсетях информации о возможном доведении Жаркова до самоубийства и возможной причастности к этому

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Насколько упадет уровень жизни на Алтае в 2015 г.?