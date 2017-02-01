Высказанные подозрения делают необходимой проверку финансирования губернаторских выборов 2014 г. – не было ли там похищенных на ФНПЦ бюджетных средств, а также проверки обсуждаемой в прессе и соцсетях информации о возможном доведении Жаркова до самоубийства и возможной причастности к этому
На 31 января под обращением подписалось более тысячи пострадавших от политики властей жителей Рубцовска.
В числе пострадавших в этом городе -11 тысяч жителей Рубцовска, являющихся одновременно ветеранами труда и семипалатинцами.
Сообщению предшествовала кампания давления на местного губернатора – в ноябре-декабре принадлежащие Эвалару СМИ внезапно принялись жестко критиковать Александра Карлина.
Производимые пеллеты «Рубцовский ЛДК» намерен экспортировать в Европу.
Дальше активное негодование в нашем крае выразят пенсионеры...01.02.2017 Комментарии (0)
Например, кто написал на Коизицыну донос? И какую реальную роль играли в этой истории граждане Безрукова и Бессарабов?21.01.2017 Комментарии (0)
Барнаульцы в соцсетях сформировали негативную позицию по Генплану - вопреки пропаганде СМИ. Как это произошло?10.01.2017 Комментарии (0)
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